Misdaad NL V Minutenlange mishandeling op station Overamstel: man bijna op spoor geduwd

Een zware mishandeling op metrostation Overamstel in juli van het afgelopen jaar. Een man die op pad is met zijn vrouw en baby, wordt na een ruzie met een medepassagier geslagen, gebeten, tegen zijn hoofd geschopt en bijna op het spoor geduwd. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week de beelden van de mishandeling.

Het is zaterdagochtend 3 juli als het slachtoffer in de metro van Amsterdam Centraal richting Overamstel filmpjes en foto's maakt van zijn baby. Op een gegeven moment komt er een andere passagier naar het gezin toe. Hij begint boos in het Engels tegen het slachtoffer te praten. De man denkt dat het slachtoffer hém gefilmd heeft. Koffie over de baby heen Het slachtoffer probeert uit te leggen dat dat niet zo is, maar als de man daarna boos blijft, wist het slachtoffer het betreffende filmpje. De man loopt vervolgens naar een ander gedeelte van de metro, waarmee de kous af lijkt. Maar wanneer zowel het gezin als de man uitstappen op station Overamstel, komen ze elkaar weer tegen. De man loopt weer op het gezin af en begint dit keer in het Nederlands te schelden. Hij is nog steeds boos over het filmpje en laat dit duidelijk merken. Het slachtoffer geeft wederom aan dat hij de man helemaal niet gefilmd heeft. Dan escaleert de situatie volledig. De man slaat opeens een beker met koffie uit de handen van het slachtoffer. De koffie belandt in de kinderwagen, waar de baby in ligt. En daar blijft het niet bij. Minutenlange mishandeling De man valt het slachtoffer aan en een minutenlange mishandeling volgt. Het slachtoffer wordt onder meer geslagen, tegen zijn hoofd geschopt en gebeten. Op een zeker moment probeert de man het slachtoffer zelfs op het spoor te duwen, maar dit krijgt hij niet voor elkaar. Ook pakt de man de telefoon van het slachtoffer af.

Quote "Ook voor de vrouw was het ontzettend beangstigend: zij moest zien hoe haar man zwaar werd mishandeld zonder dat ze echt iets kon doen" Marijke Stor, politie Amsterdam

De mishandeling eindigt als het slachtoffer ook de telefoon van de man weet te bemachtigen. Hij schopt de op de grond gevallen telefoon naar zijn vrouw. Uiteindelijk ruilen de twee de telefoons en loopt de verdachte snel weg en verlaat hij het perron. Na de mishandeling gaat het slachtoffer naar het ziekenhuis, daar blijkt dat hij niet zwaargewond is geraakt. "Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het incident ontzettend heftig is geweest", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Zeker ook omdat de baby van het slachtoffer koffie over zich heenkreeg. Gelukkig was de koffie niet zo warm meer en raakte de baby dus niet gewond. Ook voor de vrouw van het slachtoffer is alles ontzettend beangstigend geweest: zij moest zien hoe haar man zwaar werd mishandeld zonder dat ze echt iets kon doen." Signalement De verdachte is een man met een donker getinte huidskleur die geschat wordt tussen de twintig en dertig jaar. Hij is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 85 lang en heeft een normaal tot gespierd postuur. Hij droeg een zwart hoofddeksel, een wit shirt, een zwarte broek, witte gympen en een kleine zwarte tas. "Wij komen heel graag in contact met mensen die de man op de beelden denken te herkennen of andere informatie over deze mishandeling hebben", aldus Stor.