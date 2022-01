Waardevolle spullen uit woning in Nieuw-West gestolen terwijl bewoonster op balkon zit

In juli van het afgelopen jaar worden een bankpas en een laptop gestolen uit een woning in Nieuw-West, vermoedelijk op het moment dat de bewoner met een vriendin op het balkon zit. Met de bankpas worden nog diezelfde avond meerdere betalingen gedaan. In Bureau 020 toont de politie nu beelden van de man die ervan verdacht wordt die betalingen te hebben gedaan.

Het slachtoffer zit op 2 juli samen met een vriendin vanaf 18.00 uur op het balkon van haar woning aan de Voorburgstraat. Als de vriendin rond 10.00 uur naar huis gaat, merkt het slachtoffer dat haar laptop weg is. Ze belt de politie. Als die gearriveerd is en het slachtoffer zich wil identificeren, blijkt dat ook haar bankpas weg is.

Diezelfde avond worden er rond 19.45 uur meerdere betalingen gedaan met de pas op station Sloterdijk. De man op de beelden wordt ervan verdacht de betalingen te hebben gedaan, of hij iets te maken heeft met de diefstal zelf is nog niet duidelijk. De gestolen laptop is een MacBook Air in de kleur Rose Gold met een Japans toetsenbord. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de laptop, over de verdachte op de beelden of over de diefstal.