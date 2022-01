Beelden van overval op tankstation Pieter Calandlaan

In juni van het afgelopen jaar wordt een tankstation aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West, niet voor het eerst, overvallen. Een nog onbekende man haalt de kassa leeg én neemt allemaal pakjes sigaretten mee. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van de overval.

Het is rond 10.00 uur op de ochtend van donderdag 3 juni. Een medewerkster van het tankstation heeft net afgerekend met een klant als een man de kassaruimte in komt gelopen. In eerste instantie denkt ze nog dat hij iets wil vragen, maar al snel blijkt hij andere plannen te hebben.

Ontzettend geschrokken

Hij vraagt de mederwerkster meerdere keren om de kassa te openen. Het slachtoffer verstijft van schrik, maar weet nog wel de kassalade te openen. De man haalt de kassa leeg en stopt het geld in zijn rugtas. Ook neemt hij een aantal pakjes sigaretten mee die op de balie liggen. Op weg naar buiten pakt hij nog een paar blikjes drinken en ook die neemt hij mee.



"Het slachtoffer is natuurlijk ontzettend geschrokken van de overval", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij komen graag in contact met mensen die de overvaller denken te herkennen of andere informatie hebben, bijvoorbeeld over de gestolen sigaretten. Misschien dat die ergens goedkoop zijn aangeboden."