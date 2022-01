Aantal coronabesmettingen in regio Amsterdam in een week meer dan verdubbeld

Afgelopen week is het aantal mensen met corona in de regio Amsterdam toegenomen met 126 procent. Dat blijkt uit cijfers van de GGD.

In alle stadsdelen nam het aantal positieve tests toe, maar de meeste besmettingen komen voor in Zuidoost, West en Zuid.

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona is de afgelopen tijd nauwelijks gestegen. Dat blijft rond de 7 personen per dag.

Per 100.000 inwoners zijn er in de eerste week van het jaar week 1948 personen positief getest. De week ervoor stond de teller op 836 personen.

Vorige week bleek dat 99 procent van de coronabesmettingen in Amsterdam de omicronvariant betreft. Dinsdag werd bekend dat één op de 33 Amsterdammers besmet is met corona.

Op het moment geldt er een lockdown tot 14 januari. Aankomende vrijdag staat er weer een persconferentie gepland die meer duidelijkheid geeft over de coronamaatregelen na die tijd. Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, liet dinsdag wel al weten dat hij sceptisch is over het loslaten van de lockdown.