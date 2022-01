Herinrichting van de A.J. Ernststraat: "Het zal wel heel mooi worden, maar ik hoop dat het snel over is"

De makers van het AT5-programma Het Verkeer gaan langs bij de werkzaamheden aan de A.J. Ernststraat. Alhoewel, straat? Op dit moment is er weinig over van de straat. Gelukkig kan omgevingsmanager Astrid Jelierse vertellen wat hier straks te zien zal zijn.

Niet alle buurtbewoners zijn even blij met de werkzaamheden. "Ik kom net thuis en ik merk dat ik gewoon niet naar huis kan. Ik moet omlopen met mijn koffers. Ik hoop dat dit heel snel voorbij zal zijn", vertelt een buurtbewoonster.

Een automobilist is wat genuanceerder. "Het zal wel heel mooi worden, maar ik hoop dat het snel over is. Maar dat is altijd zo met wegwerkzaamheden, die komen altijd ongepast."