Het Landje viert vijftigste verjaardag: "Wat wil je nou nog meer!"

Hutten bouwen, cavia's knuffelen, pony rijden, tafeltennissen en vlotten maken, het kan allemaal in het Rembrandtpark. En dat dus al sinds het begin van de jaren zeventig. Beheerder Petra Buher is trots: "Vijftig jaar, wat wil je nou nog meer!"

In al die jaren zijn heel wat generaties op het landje geweest. Sommige enthousiastelingen zijn op latere leeftijd teruggekomen als vrijwilliger. Zo ook vrijwilliger Bianca Zilder: "ik kwam hier zelf al als kind, mijn vader kwam hier als kind, het is super fijn om hier te zijn."

"We hebben kinderen met een rugzak, kinderen die zwart, blauw of groen zijn of arm en rijk. We zijn hier allemaal gelijk", zegt Buher.

Voortbestaan onzeker

Vijf jaar geleden werd het voortbestaan van het Landje nog bedreigd, vanwege een fout in de boekhouding van het stadsdeel Nieuw-West. Maar dat is niet gebeurd en dus kan nu de vijftigste verjaardag worden gevierd.