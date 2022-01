Halsema tegen 2G: "Roept onderscheid op tussen bevolkingsgroepen"

Volgens haar richt 2G zich op de principiële tegenstanders van het coronavaccin die hartgrondig demonstreren. "Maar het overgrote deel van de ongevaccineerden heeft geen politieke opvattingen. Het gaat om mensen die maatschappelijk toch al vaak op achterstand staan en het meest de dupe van 2G worden."

Ze zegt dat er gewaakt moet worden voor een systeem waarbij mensen die nu al weinig gebruik maken van publieke voorzieningen er nog meer afgesneden van raken. "Het is geen duurzame oplossing en roept een onderscheid op tussen bevolkingsgroepen", vindt Halsema. Ze zegt dat er een zware plicht op de overheid ligt om hen toch te verleiden tot vaccinatie.

Tijdens een commissievergadering in de Stopera gaf Halsema vanmiddag, na een vraag van de VVD, wel meteen een 'winstwaarschuwing'. "Op het moment dat het wordt ingevoerd zullen we het vanzelfsprekend handhaven."

Eerder liet Halsema zich nog niet zo duidelijk uit over de eventuele invoering van 2G. "Zelfstandig neem ik daar geen standpunt over in. Dat is aan het Rijk en de Tweede Kamer", zei ze in december tijdens een debat.