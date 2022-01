Jongen (12) werd op station Noord neergestoken na 'uit de hand gelopen ruzie'

De steekpartij op metrostation Noord, waarbij een 12-jarige jongen gewond raakte, was het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie. Dat zei burgemeester Halsema vanmiddag in de Stopera na vragen van de VVD.

De jongen werd dit weekend door een leeftijdsgenoot neergestoken op het station. Volgens Halsema zorgde het bericht voor een 'diepe maatschappelijk schok', onder meer vanwege de hele jonge leeftijd van zowel slachtoffer als dader.

De ruzie tussen de twee is volgens Halsema inmiddels in het bijzijn van de ouders bijgelegd. Het incident stond op zichzelf; er is volgens de burgemeester geen link met het criminele circuit.

Ze zei dat er in de omgeving van het station al cameratoezicht is en dat onder meer agenten extra aandacht voor het gebied hebben. "Daarbij wel aangetekend: omdat het een gebied in ontwikkeling is, is de sociale controle nog beperkt", aldus Halsema. "Ik ga er vanuit dat de sociale controle daar toe zal nemen als het gebied meer gaat leven, door de ingebruikname van woningen en daarmee het gevoel van veiligheid."

Halsema wil binnen een aantal weken met ouders en jongeren het gebied rond het station te bezoeken om 'te kijken waar nou de grootste onveiligheid zit'.