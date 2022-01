Negen jaar cel voor man die peuter raakte tijdens schietpartij in Zuidoost

De man die vorig jaar mei meerdere kogels afvuurde op een groepje mannen en daarbij een 2-jarige peuter in haar been raakte, is veroordeeld tot negen jaar celstraf. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man geschoten heeft, en is er sprake van voorbedachte rade.

De destijds 24-jarige man begon op 10 mei vorig jaar rond 21.15 al fietsend te schieten op een groepje mannen die bij metrostation Kraaiennest stonden. Op dat tijdstip was het druk op straat. Achter de groep mannen wandelde een vrouw met een kinderwagen, waar twee kinderen in zaten. Een 2-jarige peuter werd in haar been geraakt.

"Dit had zo anders kunnen aflopen", zei officier van justitie tijdens de zitting. "We kunnen van geluk spreken dat het meisje leeft en dat het in die zin bij de wond in het been is gebleven."

Camerabeelden

Van de schutter zijn camerabeelden, waarop de kenmerken van de fiets goed te zien zijn. Hoewel hij niet op de beelden werd herkend, stond het volgens het OM vast dat hij de schutter was. Zo zat op een van de aangetroffen hulzen het DNA van de verdachte.

Een week na het incident werd de verdachte aangehouden. Toen is ook een tas gevonden met een vuurwapen en een fietssleutel. Ook op dat vuurwapen zit DNA van de verdachte.

Volgens de rechtbank is er sprake van voorbedachte rade omdat de man voor de schietpartij in de buurt te zien was om de plek te verkennen. Bovendien droeg hij tijdens de schietpartij een capuchon en donkere, onopvallende kleding, zo laat de rechtbank weten. Na de schietpartij zocht de man op de telefoon van zijn vriendin meerdere keren naar 'schietpartij Zuidoost.'

Litteken

Naast de celstraf moet de man een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan het 2-jarige meisje dat hij verwondde. Volgens de rechtbank houdt het slachtoffer een litteken op haar been aan de schietpartij over. Bovendien lijdt ze aan PTSS.