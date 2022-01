Kruising Basisweg en Seineweg afgesloten vanwege verzakkingen: "Natte voeten voor de fietsers"

In Amsterdam Sloterdijk wordt op de kruising van de Basisweg en de Seineweg aan de rijbaan gewerkt. De rijbaan wordt verhoogd en opnieuw geasfalteerd vanwege verzakkingen. Door de verzakkingen ontstaat er wateroverlast bij regen. Met de verzakkingen komt de verkeersveiligheid in het geding, en daar wordt nu iets aan gedaan.

De makers van het AT5-programma Het Verkeer gaan langs bij de werkzaamheden aan de Basisweg. Eenmaal aangekomen vertelt omgevingsmanager Wouter van Velzen waarom er op deze plek zo veel verzakkingen ontstaan: "Heel lang geleden lag hier eigenlijk rivier het IJ. Daardoor is de hele grondbodem continu aan het zakken, aan het zetten. Als het echt flink gaat regenen heb je nu heel veel grote plassen, wat in het geding komt met de verkeersveiligheid. En voor de fietsers betekent dat natte voeten, dat is nooit leuk."