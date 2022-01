Winkels open zonder afspraak, horeca blijft nog dicht: "Niet alles kan tegelijk open"

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers hebben om 19.00 uur een persconferentie over de maatregelen rondom het coronavirus gegeven. Er wordt vanaf morgen versoepeld. Zo krijgen onder andere studenten in het mbo en hoger onderwijs weer fysiek les en mogen winkels open zonder verplichte afspraak.

De huidige lockdown is morgen voorbij en het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen te versoepelen. Mark Rutte en Ernst Kuipers kondigden vrijdagavond aan dat er vanaf morgen veel meer mogelijk wordt, maar dat geldt niet voor alle sectoren.

Winkels en scholen

Vanaf morgen mogen de niet-essentiële winkels open tot uiterlijk 17:00 uur. Tot die tijd kan er gewinkeld worden zonder vooraf een afspraak te maken. Klanten moeten binnen wel een mondkapje dragen. Ook geldt er een maximaal aantal klanten in de winkel, één klant per vijf vierkante meter. Essentiële winkels mogen nog open blijven tot 20:00 's avonds.

Het mbo en hoger onderwijs mogen weer open. Alle studenten kunnen weer les krijgen op school. Wel geldt het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen. De mondkapjesplicht binnen het onderwijs wordt ook uitgebreid.

Contactberoepen en sportscholen

Een bezoek aan zogenoemde contactberoepen, zoals de kapper of de nagelstudio, wordt ook weer mogelijk. Hier zal wel een mondkapjesplicht gelden en een maximaal aantal bezoekers per vierkante meter.

Ook in de sportsector wordt er versoepeld. Binnen en buiten sporten is weer mogelijk vanaf morgen. "We moeten bewegen om gezond te blijven", benadrukt Kuipers. Voor het sporten bij een binnenlocatie is voor iedereen van boven de achttien jaar een coronatoegangsbewijs verplicht. Vriendschappelijke sportwedstrijden binnen de eigen vereniging mogen ook weer worden georganiseerd, maar publiek is nog niet toegestaan.

Horeca en cultuursector

Cafés, restaurants, bioscopen en theaters blijven mogen de aankomende tien dagen nog niet open. Het kabinet vindt een versoepeling in deze sectoren nog onverstandig. Rutte kondigde aan dat de steunpakketten zullen blijven doorlopen. Op 25 januari wordt opnieuw bekeken of de horeca en de cultuursector open kunnen. Kunst en cultuurbeoefening is wel weer toegestaan. Net als sport moet dit zonder publiek, 'maar je mag wel gewoon met je bandje oefenen.'

Mondkapjes en quarantaine

Het kabinet wil het gebruik van medische mondmasker aanmoedigen. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, zoals op drukke plekken en op het werk. Ze zijn dus niet verplicht, maar het is wel een dringend advies. Kuipers: "Medische mondmaskers, boosters en een andere quarantaineplicht helpen de maatschappij open te houden."

Als je een boosterprik hebt gehad of het afgelopen jaar corona hebt gehad, dan hoef je niet in quarantaine als je contact hebt gehad met een besmet persoon. Voorwaarde hierbij is wel dat je geen klachten hebt. Na vijf dagen moet je nog wel een PCR-test laten doen.

Vanaf morgen is advies voor maximale groepsgrootte vier mensen. Hetzelfde geldt voor visite thuis. "Maar houd je aan de basisregels", benadrukt Rutte.