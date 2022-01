Halsema over slachtoffer politiegeweld: "Je weet niet wat er aan vooraf is gegaan"

De beelden van de man die tijdens de coronademonstratie op 2 januari op de Van Baerlestraat door een hond gegrepen werd, gingen de wereld over. En dat was niet fraai volgens Halsema: "Dat is heel afschuwelijk om te zien, maar ik zeg er wel heel onmiddelijk bij: je weet niet wat je ziet. Je ziet een uitsnede, je weet niet wat er aan vooraf is gegaan, je weet niet wat voor confrontaties er zijn geweest."



Behalve dat er door de politie zelf een rapport van wordt opgemaakt, is er nog geen formeel onderzoek opgestart. Daar moet de demonstrant zelf een klacht voor indienen. "Als de politie te ver is gegaan of over een grens is gegaan, dan moet dat altijd goed onderzocht worden. En degene die daar gepakt wordt door de hond kan daar ook altijd een klacht over indienen. Dat wordt ook gestimuleerd", aldus Halsema.