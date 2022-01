Motorscooterrijder crasht bij achtervolging door Nieuw-West

Een motorscooterrijder is vanavond gewond geraakt tijdens een achtervolging door Nieuw-West. De bestuurder ging er na een stopteken van de politie vandoor en kwam kort daarna in botsing met een auto.

De bestuurder kreeg op de Burgemeester Röellstraat een stopteken van de politie vanwege een controle. In plaats van te stoppen ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor, aldus de politie. Agenten die de achtervolging hadden ingezet, verloren de motorscooterrijder korte tijd later uit het oog.

Niet veel later zagen andere agenten de motorscooter rijden op de Burgemeester Eliasstraat. Voordat ze over konden gaan tot een achtervolging, reed de bestuurder ter hoogte van de Haarlemmerweg tegen de zijkant van een auto. Hij is aanspreekbaar overgebracht naar een ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek.