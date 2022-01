Koffiebar bij Museumplein toch open: "De horeca een beetje steunen mag wel"

Verschillende horecazaken in de stad hebben ondanks de coronamaatregelen vandaag toch de deuren geopend. Het ging onder meer om de twee zaken van presentator Gordon.

Gisteren werd bekend dat de horeca, ondanks het flink gedaalde aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, nog zeker tot 25 januari gesloten moet blijven. Winkels, het onderwijs en de sportclubs zijn sinds vandaag wel weer open.

Kortste eind

"Ik snap dat ze niet alles tegelijk doen, maar ik heb wel het idee dat de horeca elke keer aan het kortste eind trekt", zei een klant die in de koffiebar van Gordon bij het Museumplein zat. "En het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hun lobby wat minder sterk is dan andere sectoren. Dat is het gevoel wat ik heb. Dus een beetje steunen mag wel."

Een andere gast was net terug uit Parijs. "Daar is alles open. En als je daar naar de cijfers kijkt, dan zie ik wel mogelijkheden. Het is niet aan mij, maar ik geniet er wel van."

Onhoudbaar

Terrence Bhiekharie, manager van de koffiebar, zegt dat de situatie onhoudbaar was en dat gasten veilig ontvangen worden. Hij hoopt niet dat handhavers langskomen. "Mocht het wel zo zijn, dan zullen we uiteraard doen wat opgedragen wordt."

Burgemeester Halsema gaf vrijdag nog aan dat er van ondernemers verwacht wordt dat ze zich aan de regels houden en dat er geen gedoogbeleid geldt.