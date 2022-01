Eigenaren Mercedes A-klasse gewaarschuwd door politie

Criminelen hebben deze week meerdere sturen van auto's gestolen in Duivendrecht en Diemen. Het ging telkens om een Mercedes A-klasse of een Mercedes CLA.

Dat schrijft de politie op Facebook. De diefstallen vonden plaats in de nachtelijke uren van zondag op maandag en van donderdag op vrijdag. De daders zijn nog niet gevonden.

De politie waarschuwt eigenaren van auto's van hetzelfde type. "Omdat wij de ervaring hebben dat dit soort diefstallen vaak plaats vinden in een korte periode in een specifiek gebied, vermoeden wij dat de daders nog actief blijven. Ondanks dat we zelf personeel inzetten vragen we u om extra alert te zijn op verdachte situaties."