Tientallen krakers bezetten pand bij Vondelpark, politie ter plaatse

Een pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Zuid, op steenworp afstand van het Vondelpark, is vanavond gekraakt.

Op een video van een buurtbewoner is te zien dat de krakers op straat 'wet of geen wet, kraken gaat door' roepen. De krakers hebben een brief bij de bewoners bezorgd. Ze noemen zichzelf Autonome Studenten Strijd (ASS) en schrijven dat het pand al maanden leegstaat. "We vinden het onacceptabel dat dit huis ongebruikt leeg staat, terwijl er mensen op zoek zijn naar betaalbare woonruimte of dakloos zijn."

Ze zijn van plan om het pand hun 'thuis' te maken en te gebruiken als politieke ruimte. "We willen kennis delen die niet afhankelijk is van onderdrukkende machtsstructuren, om actief te organiseren tegen het kapitalisme en de staat. We strijden voor een vrije wereld waar iedereen een zinvol en waardevol leven kan leiden."

Direct

Eind 2019 besloot de Driehoek (burgemeester, politie, justitie) dat er voortaan direct opgetreden zou worden tijdens een kraakactie, al geldt daarbij nog wel het voorbehoud dat het niet gebeurt als een pand leegstaat. Ook moet er geen groot risico op escalatie zijn. Of het pand vanavond of ergens de komende dagen ontruimd gaat worden is nu nog niet duidelijk. "Daar wordt nu over overlegd, mogelijk ook met het Openbaar Ministerie", zegt de politiewoordvoerder.

Een buurtbewoner laat weten dat hij zeker zes politiewagens zag staan. "Wij dachten, wat gaat er gebeuren en zijn gaan kijken. En in een andere straat stonden er volgens mij ook twee. Het leek eerst alsof ze rekening hielden met vluchtgevaar." De sfeer was volgens hem rustig, veel agenten zijn inmiddels vertrokken.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van JA21, heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd. "Ontruimen, vervolgen en schade vergoeden, zo snel mogelijk", vindt Nanninga.