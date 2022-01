Beelden: twee mannen breken in bij bedrijfspand aan Mr. Treublaan

In het opsporingsprogramma Bureau 020 geeft de politie deze week beelden vrij van een inbraak bij een bedrijf in Oost. Twee nog onbekende mannen stelen daarbij onder meer een tablet.

Op donderdag 5 november 2020 dringen twee mannen na sluitingstijd het bedrijf aan de Mr. Treublaan binnen. Op beelden is te zien dat een van de verdachten naar het kastje van een bureau loopt. Hij trekt de planken van het kastje los en haalt er een tablet uit. Hij doorzoekt het opengebroken kastje nog even en daarna lopen de twee mannen weg. Behalve de tablet nemen ze ook een toetsenbord en een mediabox mee.

Heeft u meer informatie over de verdachten op de beelden of over de gestolen tablet? Dan komt de politie graag met u in contact.