Simpele zege Ajax bij FC Utrecht na twee treffers teruggekeerde Brian Brobbey

Spits Brian Brobbey wordt in de tweede seizoenshelft door Ajax gehuurd van RB Leipzig. Zeker in januari moet hij topschutter Sébastien Haller vervangen, zolang die op de Afrika Cup speelt met Ivoorkust. De rentree van Brobbey werd een droomscenario; mede door zijn twee doelpunten won Ajax met 0-3 van FC Utrecht.

Naast Brobbey keerden Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez terug in de basisopstelling van de Amsterdammers. Ajax was in de beginfase veel sterker dan de thuisploeg en dat leidde na vijf minuten al tot een doelpunt. Antony schoot uit de bal achter de debuterende doelman Fabian de Keijzer. De aanvalsdrift was hierna nog niet gestild, want Dusan Tadic (paal) en Ryan Gravenberch hadden de marge in de eerste tien minuten kunnen uitbreiden.

Op aangeven van Tadic kon Brobbey de bal simpel in het doel koppen: 0-2. De huurling van RB Leipzig leek zich direct weer thuis te voelen in de punt van de aanval. Dat werd vlak voor rust wederom bevestigd, toen Brobbey nogmaals op aangeven van Tadic scoorde: 0-3. Het zwakke Utrecht kon vrijwel niks inbrengen tegen Ajax. De eerste grote kans was voor Anastasios Douvikas, de spits kopte de bal van dichtbij over het doel.

Eén van de weinige keren dat Utrecht wél gevaarlijk kon worden, werd het gedwarsboomd door de grensrechter. Die vlagde Douvikas af toen hij alleen op Pasveer afging. Vrijwel meteen bleek dat het helemaal geen buitenspel was. Daar kwam Ajax goed weg.

Zo wervelend als de Amsterdammers in de tweede helft voor de dag kwamen, zo mat was de wedstrijd na rust. Ajax hoefde niet meer en FC Utrecht kon het de bezoekers niet echt lastig maken. Daley Blind (bal van de lijn) en Antony (bal naast het doel) zorgden nog voor enige speldenprikjes aan de Ajax-zijde. De zeventienjarige Amourricho van Axel Dongen mocht in de slotfase nog zijn debuut maken, nadat de wedstrijd al lang en breed gespeeld was.

Na de simpele zege kan de ploeg van Erik ten Hag in alle rust de wedstrijd van PSV volgen. De Eindhovenaren spelen vanaf 14.30 uur tegen FC Groningen, bij winst blijft PSV de koploper in de eredivisie. Komende donderdag speelt Ajax in de achtste finale van de KNVB-beker tegen Excelsior Maassluis.