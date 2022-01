Mobiele Eenheid ontruimt gekraakt pand in Vondelparkbuurt

De krakers trokken zich daar niets van aan. Daarna was een speciale afdeling van de ME bezig met het openen van de deur. Om 18.00 uur ging de Aanhoudingseenheid naar binnen om de krakers op te pakken.

Rond 17.50 uur gaf de politie aan dat de laatste waarschuwing gegeven was. "Aan de mensen nu aanwezig in het pand, op basis van het kraakverbod zullen wij het pand betreden en ontruimen. Ik vorder dat u het pand daadwerkelijk verlaat."

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet weten dat het gaat om een ontruiming op last van de officier van justitie. "De reden is dat ze gisteravond zijn betrapt op heterdaad. Er is geen sprake van huisrecht voor de krakers. Ook is er aangifte gedaan door de eigenaar."

Meerdere buren zeiden eerder vandaag dat ze niet blij met de kraakactie waren. ''Als iemand een pand in bezit heeft is het niet aan iemand anders om het te claimen of er iets mee te doen'', vond een 88-jarige buurtbewoner die twee deuren naast het gekraakte pand woont.