Amsterdammer kan zonder afspraak boosterprik halen bij de RAI: "Ik twijfel, maar niet prikken is ook geen optie"

Vanaf nu kunnen Amsterdammers boven de 18 jaar zonder afspraak een boosterprik halen bij de RAI. De prik biedt extra bescherming tegen de nieuwe variant van het coronavirus. Marjolein is verpleegkundige op de Eerste Hulp van het OLVG en ziet daar dagelijks mensen met corona binnenkomen.

Dat corona in de ziekenhuizen nog lang geen verleden tijd is, blijkt wel als de makers van Amsterdam Informeert verpleegkundige Marjolein spreken. "Op de spoedeisende hulp zijn er momenteel veel mensen met corona", vertelt de verpleegkundige. "We zien ook mensen die psychisch te lijden hebben onder corona, en daarnaast ook mensen met uitgestelde zorg."

Op de Dappermarkt zijn de meningen onder Amsterdammers over de boosterprik verdeeld. "Tuurlijk moet je gelijk de booster halen. Een vaccin is gewoon iets dat werkt, dat zie je", vertelt een voorbijlopende jongen. Maar daar is een ander het niet mee eens. "Zolang ze mij geen antwoord geven, ga ik ook geen vaccinatie halen." Een marktkoopman heeft ook zijn bedenkingen bij de boosterprik, maar beseft ook dat het nu niet anders kan. "Ik zit echt te twijfelen of het wel gaat helpen. Maar niet gaan prikken is ook geen optie."

GGD-arts Ashis Brahma roept mensen op om de booster te gaan halen. "Het is belangrijk om een booster te halen, omdat je daardoor minder ziek wordt als je ziek wordt en minder kans hebt om in het ziekenhuis terecht te komen of op de IC", vertelt Brahma. "Daarnaast heb je waarschijnlijk minder kans om langdurige COVID op te lopen. Het beschermt de eerste maanden waarschijnlijk heel erg goed tegen de omikronvariant"

Vrije inloop voor de boosterprik op de RAI Alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder kunnen nu zonder afspraak een boostervaccinatie halen bij de RAI. De vaccinatielocatie in de RAI is dagelijks geopend van 07.30 tot 21.30 uur.