Bewoners Geuzenveld hopen op minder parkeerdruk nu er betaald moet worden

Automobilisten moeten vanaf vandaag 1,40 euro per uur betalen of over een parkeervergunning beschikken in deze delen van de stad om er te kunnen parkeren. Tot vandaag was dat nog gratis. Een parkeervergunning voor bewoners kost ongeveer 32 euro per jaar. Er worden maximaal twee parkeervergunningen per adres gegeven. Een goede maatregel, vindt een van hen. "Ik vind het een hele goede maatregel. Want als ik 's avonds laat thuis kom moet ik een halfuur rondrijden voor ik mijn auto kwijt kan."

Ruimer

"Aan de ene kant vind ik het goed, want dan zijn we de bestelbusjes kwijt", vertelt een ander. "Aan de andere kant is het weer geld uit de portemonnee van de mensen halen." Hij had graag gezien dat de tijden voor betaald parkeren nog ruimer zouden zijn. "Ze hadden het veel beter van 9.00 tot 21.00 uur kunnen doen, want dan heb je kans dat de bestelbusjes wél wegblijven."

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur.