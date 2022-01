Kale en Kokkie prijzen teruggekeerde Brobbey: "Die heeft de echte Ajax-genen"

Met een overtuigende 3-0-overwinning hervatte Ajax zondag de Eredivisie. Met twee goals was spits Brian Brobbey, die op huurbasis is teruggekeerd, de grote man bij de Amsterdammers. En dus steken Kale en Kokkie de loftrompet voor de spits.

Kale noemt Brobbey, in tegenstelling tot de nu in de Afrika Cup spelende Sébastien Haller, een échte Ajax-spits. "Weet je nou waarom? Z'n hele dynamiek, z'n snelheid, z'n uitstraling. Met de kont naar de goal staan, het inspelen als spits zijnde, balvast zijn. Haller heeft dat misschien ook wel en in de Champions League heeft hij het fantastisch gedaan, in de competitie heeft hij er twaalf inliggen. maar als je Brobbey ziet voetballen, dan zie je gewoon: die heeft de Ajax-genen in zich zitten."

Bergwijn

Kokkie ergert zich aan het feit dat het maar niet wil vlotten met de mogelijke komst van Steven Bergwijn. Hij vindt daarom dat er een plan B moet komen. "Ga naar Eindhoven, bied twintig miljoen op die Gakpo. Is het niet genoeg, dan bied je 25. Het gaat bij die gozer in het koppie zitten, het gaat bij PSV doorwerken en in Engeland gaan ze denken: 'shit, Ajax verlegt zijn aandacht naar een ander.' Ga zo werken."