Ernstig gewonde op straat na steekpartij in Amsterdam. Politie zoekt verdachte van 16 jaar

Bij een steekpartij op Meer en Vaart in het Amsterdamse Osdorp is iemand vanmiddag zeer ernstig gewond geraakt. Volgens een melding op Burgernet gaat het om een steekpartij. Daarin staat dat er een verdachte is van 16 jaar. Hij krijgt medische hulp en zal vervolgens worden overgebracht naar het ziekenhuis.