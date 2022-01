Invoering reclamebelasting voor ondernemers twee maanden uitgesteld

Het college heeft besloten om de reclamebelasting die vanaf januari zou worden ingevoerd twee maanden uit te stellen. Het stadsbestuur geeft aan de belasting op een later moment in te voeren om ondernemers en culturele instellingen die vanwege corona hard geraakt zijn tegemoet te komen.

Ondernemers in de stad die zichtbaar reclame maken voor hun zaak moeten met deze regel voor buitenreclames belasting betalen. Hierbij gaat het om reclames zoals vlaggen, gevelreclames, uithangborden en menukaarten die te zien zijn vanaf de openbare weg.

De invoering van de reclamebelasting is een maatregel uit het coalitieakkoord. In eerste instantie zou de reclamebelasting twee jaar geleden ingevoerd worden, maar dat werd toen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.

'Mensen staan echt op omvallen'

In december vorig jaar reageerden meerdere ondernemers bij AT5/NH Amsterdam op de reclamebelasting die een maand later ingevoerd zou worden. ''Schandalig, echt waar. Het kan helemaal niet in deze tijd. Ga een ander zitten pesten'', zei een winkelier van de Haarlemmerdijk. ''Mensen staan echt op omvallen, en dan is het heel oneerlijk om extra belast te worden'', vond een ander.