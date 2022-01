Overval op parfumerie in Noord, medewerker bedreigd met vleesmes

Op de beelden is te zien hoe de mannen op 29 juni rond 9.50 uur de winkel binnenkomen. Twee van hen blijven dicht bij de ingang van de winkel en pakken een aantal spullen mee, een ander stapt met een groot mes op een winkelmedewerkster af.

Die weet net op tijd voor zijn neus de kantoordeur dicht te gooien. Het lijkt erop dat de man dan pas doorkrijgt dat hij als enige nog in de winkel is. De andere twee zijn net voorbij de poortjes en verliezen tijdens hun vlucht de buit. De winkelmedewerkers slaan dan direct alarm.

Volgens het signalement had de overvaller met het mes een lang en mager postuur. De tweede overvaller droeg een Adidas-broek en sneakers. De derde man was gehuld in een Nike-outfit. Daarnaast droeg hij een mondkapje met daarop onder meer de letters ‘BKLYN’. Alledrie hebben ze een donkere huidskleur.

De politie komt graag in contact met mensen die een of meerdere van de verdachten herkennen, of meer informatie hebben over de overval. Ook in het programma Opsporing Verzocht deze week aandacht voor de zaak. Bekijk die beelden hieronder: