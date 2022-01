Concertgebouw krijgt officiële waarschuwing van gemeente vanwege kapsalon-actie

Het Concertgebouw heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gehad omdat ze vandaag tegen de regels in open zijn. Burgemeester Halsema laat weten dat ze ziet dat culturele instellingen het loodzwaar hebben, maar dat de regels gelden voor iedereen. Ook bijvoorbeeld horecazaken die onterecht open zijn, worden in Amsterdam niet gedoogd.

Uit protest tegen de coronamaatregelen openen vandaag heel wat Amsterdamse cultuurinstellingen de deuren. Zo is het Concertgebouw ingericht als kapsalon, want die mogen wel open. Mensen die aan een knipbeurt toe waren, konden zich onder handen laten nemen op het podium onder de klanken van het complete Concertgebouworkest.

Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving. Een eventuele tweede stap zou een zogeheten 'last onder bestuursdwang zijn', wat meestal neerkomt op een dwangsom. Zover zal het bij het Concertgebouw waarschijnlijk niet komen; de actie is inmiddels, volgens schema, geëindigd.

Verschillende acties

De hele dag zijn er verschillende acties in de stad. De Kleine Komedie is vandaag ook een kapsalon. Tussen de bedrijven door komen cabaretiers als Youp van ' t Hek, Claudia de Breij en Freek de Jonge optreden. Het theater roept de politiek op om de cultuursector serieus te nemen en noemt de actie met 'een knipoog, passend binnen de huidige maatregelen'.

Omdat het niet mag kunnen de theaters en musea kunnen wel een bezoekje van handhavers verwachten liet burgemeester Halsema gisteren weten. Toch zetten de kunstinstellingen de actie door.