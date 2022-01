Volt kan niet wachten om in de raad te komen: "Expats zijn een verrijking voor de stad"

Nieuwkomer Volt had een goeie week. Volgens een eerste peiling op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen zouden ze in een keer goed zijn voor zo'n vijf zetels. Maar wie zijn de mensen achter Volt Amsterdam? En wat willen ze met bijvoorbeeld het klimaat en de woningmarkt?

Amsterdam is een van de tien gemeenten waar Volt aan de verkiezingen meedoet. En dat daarmee waarschijnlijk voor de eerste keer een pan-Europese partij in de raad komt, dat moeten Amsterdammers volgens lijsttrekker Broersen op de woningmarkt gaan merken: "Als Amsterdam lijken we enorm veel op een Berlijn of op een Wenen; ze lopen daar tegen dezelfde problematiek aan waar we hier tegenaan lopen. En daar kunnen we alleen maar van leren."

Expats krijgen in ieder geval niet de schuld van de hoge huren in de stad. Volgens nummer 2 Itay Garmy zijn zij "absoluut een verrijking" van wie we ook al kunnen leren. "Internationals maken wat mij betreft ook Amsterdam. Ik ben hier opgegroeid met al die talen die ik op straat hoor, dat voelt voor mij ook heel Amsterdams, die diversiteit in de stad."

En Volt heeft het dus liever niet over 'expats', maar over 'internationals'. "Dat is een iets grotere groep en bij expats hoort vaak zo'n negatieve connotatie", aldus Garmy.