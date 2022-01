Misdaad NL V Groep mannen verdacht van mishandeling, schietpartij en steekincident in Zuidoost

Een gewelddadige beroving, een schietpartij en een steekincident. Het gebeurt allemaal in één nacht in juli van het afgelopen jaar in Zuidoost. De recherche vermoedt dat dezelfde groep mannen met de verschillende incidenten te maken heeft. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van de beroving en van meerdere verdachten.

Feest In de nacht van 17 op 18 juli is er een feest gaande in restaurant African Kitchen aan Wisseloord. Het is er druk. Als een van de bezoekers naar buiten gaat ziet hij dat er gevochten wordt. Hij begint te filmen en daardoor richt de agressie van een aantal van de vechtende mannen zich ineens op hem. De mannen pakken zijn telefoon af. Een vriend van hem gaat vervolgens op de mannen af en weet de telefoon in eerste instantie terug te krijgen. Maar als die vriend daarna terugloopt naar het feest wordt hij aangevallen door de mannen. Het eerste slachtoffer wil nu op zijn beurt zijn vriend helpen en ook hij raakt met de mannen in gevecht. Er ontstaat een heftige vechtpartij. Gestoken in bovenlichaam Op een gegeven moment wordt het eerste slachtoffer met een mes gestoken in zijn bovenlichaam. Zijn vriend wordt beschoten in zijn been. De verdachten slaan daarna op de vlucht. Beide slachtoffers moeten naar het ziekenhuis voor behandeling. Vooral het neergestoken slachtoffer blijkt er slecht aan toe te zijn, maar net als zijn vriend overleeft hij het incident.

Een aantal uur na de incidenten meldt een man zich bij de politie. Hij geeft aan dat hij eerder die nacht slachtoffer is geworden van een gewelddadige straatroof, ook op Wisseloord. Hij verklaart te zijn benaderd door een aantal mannen en die zouden hem eerst hebben uitgescholden voor ‘homo’. Daarna werd hij mishandeld en werden er verschillende spullen van hem gestolen. Vier verdachten "Onderzoek wijst uit dat de vechtpartij die de bezoeker van het feest wilde gaan filmen naar alle waarschijnlijkheid de later gemelde straatroof betreft", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Een aantal leden van dezelfde groep mannen wordt er daarom van verdacht betrokken te zijn geweest bij de straatroof, het schietincident en het steekincident." Er is sprake van vijf verdachten, de politie is nog op zoek naar de identiteit van vier van hen. Alle vier worden ze geschat tussen de 25 en 30 jaar oud. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de verdachten of over één of meerdere van de geweldsincidenten.

Heeft u informatie voor de politie?

Bel dan met de opsporingstiplijn: 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Klik hier om andere zaken uit Bureau 020 terug te kijken.