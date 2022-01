Beelden van de vier gewelddadige Bijlmerpleinovervallen in oktober

In oktober van het afgelopen jaar worden in drie weken tijd vier telefoonwinkels aan het Bijlmerplein in Zuidoost doelwit van gewelddadige overvallen. Medewerkers worden bedreigd met vuurwapens en messen, wat grote impact op hen heeft. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van de vier overvallen en van enkele verdachten.

Op vrijdag 15 oktober , drie dagen na de eerste overval, is een andere telefoonwinkel het doelwit. Twee verdachten bedreigen winkelmedewerkers met een groot mes en nemen een aantal telefoons mee. Een kleine week later, op donderdag 21 oktober staat het personeel van dezelfde winkel opnieuw oog in oog met twee gewapende overvallers. Een van de medewerkers krijgt een vuurwapen tegen zijn nek gedrukt, ook dreigen de overvallers met een mes. Ook deze keer gaan de overvallers ervandoor met meerdere telefoons.

"Ook een klant die in de winkel staat of een voorbijganger ziet iemand met een pistool lopen. Dat zijn dingen die ons heel erg raken. We zien dat medewerkers nu soms al een half jaar lang thuis zitten, niet eens meer naar buiten durven te gaan en de deur uitdurven. Dat is wat deze overvallen met mensen doet. Echt afschuwelijk."

Een dergelijke overval heeft grote impact op alle betrokkenen, zegt Erwin Dijkman, hoofd verkoop van T-Mobile. Het is een van zijn zaken die op die 12e oktober wordt overvallen. "Op het moment dat iemand met een pistool of een kapmes naar binnen komt dan raakt dat de mensen ontzettend", aldus Dijkman.

Op 27 oktober is het voor de vierder keer in de maand raak. Drie overvallers komen de winkel in, waar meerdere mensen aanwezig zijn. De aanwezigen moeten op de grond gaan liggen, de overvallers porberen vervolgens onder berdreiging van vuurwapens om aan telefoons te komen. Dit lukt echter niet en dus verlaten ze de winkel onverrichter zake. Naar aanleiding van deze vier overvallen en andere overvallen, besluiten verschillende bedrijven om maatregelen te nemen.

"Als telecomcenters hebben we begin november besloten om alle handsets uit de winkels weg te halen. Op die manier zijn de winkels goed beschermd", legt Dijkman uit. "Daarnaast hebben we een aantal zichtbare en minder zichtbare maatregelen genomen. Dat houdt onder meer in dat we in heel veel gevallen toestellen kunnen traceren in geval van diefstal en dat we meteen met de politie kunnen schakelen. Het loont dus echt niet om bij ons een toestel mee te nemen."

Speciaal opgericht rechercheteam

In het onderzoek naar de overvallen zijn inmiddels al meerdere verdachten aangehouden. Maar de recherche is nog dringend op zoek naar informatie over eventuele betrokkenen. Naast de overeenkomsten in locatie, tijdstipkeuze en werkwijze, waren er ook veel gelijkenissen te zien in de signalementen van de daders. Daarom besloot de politie na de vierde overval om alle zaken door een speciaal opgericht rechercheteam te laten behandelen.