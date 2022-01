Vrouw bestolen van groot geldbedrag na klikken op linkje

Ze denkt via de link op de website van de bank te komen en ze volgt de aangegeven stappen. Als het haar vervolgens niet lukt om de betaling af te ronden en ze weer een mail naar de verkoper stuurt, reageert hij eerst niet en zegt hij vervolgens dat hij een dag later een nieuwe link stuurt. Maar dat doet hij niet. Weer een dag later krijgt het slachtoffer opeens een bericht van haar bank: haar rekening is geblokkeerd vanwege verdachte activiteiten. Als het slachtoffer online haar bankrekening bekijkt, ziet ze dat er die avond een groot bedrag van haar rekening is afgeschreven.

"De bankgegevens van het slachtoffer zijn naar alle waarschijnlijkheid gestolen toen ze op het linkje klikte en alles invulde", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Dat is natuurlijk ontzettend vervelend, zeker omdat er daarna met de gegevens voor een groot bedrag iets is aangekocht. Wij willen iedereen waarschuwen voor dit soort praktijken en wees je ervan bewust dat zo'n linkje gevaarlijk kan zijn."

De man die op de beelden te zien is, wordt ervan verdacht een groot geldbedrag te hebben betaald met de bankgegevens van het slachtoffer op de avond van 5 augustus bij een elektronicawinkel aan de Johan Cruijff Boulevard. Of deze verdachte ook betrokken is geweest bij de diefstal van de gegevens, is niet duidelijk. Stor: "Wij komen heel graag in contact met mensen die de verdachte op de beelden herkennen, of andere informatie hebben over deze zaak."