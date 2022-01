Wie was Witte de With? Toer met QR-codes in West over historische figuren

In drie buurten in West is vanaf vandaag informatie beschikbaar over de achtergrond van de historische figuren waar straten naar zijn vernoemd. Amsterdammers kunnen een wandeling maken door de Admiralenbuurt, de Chassébuurt en de Zeeheldenbuurt en via informatieborden en QR-codes met audiofragmenten meer te weten komen over de geschiedenis van historische figuren, zoals Witte de With en Michiel de Ruyter.

De gemeente wil er met deze toer voor zorgen dat Amsterdammers meer te weten komen over de geschiedenis van de stad. Dit naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad waarin werd verzocht onderzoek te doen naar straatnamen van historische figuren uit de koloniale tijd.

Jan Pieterszoon Coen

Er is de laatste jaren veel discussie over het vernoemen en vereren van bijvoorbeeld Nederlandse zeevaarders. Zo veranderde de JP Coenschool in de Bankstraat in Oost begin 2018 de naam in de Indische Buurt School. De school wilde niet meer geassocieerd worden met het koloniale verleden van de VOC-gouverneur.