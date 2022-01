Vermoedelijke vliegtuigbom gevonden in tuin in Haarlemmermeerstraat

De politie bevestigt dat er een explosief gevonden is, of het daadwerkelijk over een vliegtuigbom gaat kunnen ze nog niet zeggen. Volgens een buurtbewoner die met een agent ter plaatse heeft gesproken, is dat wel geval. "Ze hopen dat ze niet hoeven te evacueren, maar de mogelijkheid bestaat", laat hij weten.

Volgens de buurvrouw van het pand naast de tuin waar het om gaat, werd de bom gevonden tijdens het graven in de tuin. De bom zou volgens haar ook al uit de tuin zijn en nu op straat liggen.