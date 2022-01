Vrije inloop bij testlocaties vanaf morgen gesloten: "Veel te druk, maak een afspraak"

De GGD heeft besloten per direct te stoppen met de vrije inloop bij testlocaties. "Het er is veel te druk, er ontstaan onveilige situaties", aldus een woordvoerder. Elke ochtend is er bij de verschillende locaties in de stad ruimte voor mensen die zich zonder afspraak willen laten testen, maar door het hoge aantal besmettingen ontstaan er soms rijen van honderden meters.