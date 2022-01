Geknipt in 'Kapsalon Concertgebouw': "Ik heb cultuur echt nodig"

Uit protest tegen de coronamaatregelen zijn meerdere theaters en musea in de stad voor één dag opengegaan, maar dan als kapsalon of yogastudio. Dit omdat zij, in tegenstelling tot de cultuursector, wel weer de deuren mogen openen. In het Concertgebouw werden gasten geknipt tijdens een repetitie van het orkest. "Ik heb cultuur echt nodig", aldus één van de aanwezigen.

Een deel van de vijftig gasten in het Concertgebouw heeft bij de deur een groen lootje getrokken. Het betekent dat zij degene zijn die een knipbeurt krijgen terwijl het orkest vlak achter hen reperteert. Volgens directeur Simon Reinink is het een hard statement dat de cultuursector weer veilig de deuren kan openen. "We vragen om een coronatestbewijs bij aankomst, laten de mensen onder begeleiding naar hun plaats gaan met een mondkapje op. Voor zover mij bekend zijn er in de afgelopen twee jaar geen uitbraken van besmettingen geweest in de cultuursector." De actie, genaamd 'Kapsalon-Theaterdag', is een initiatief van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Menig cultureel instelling doet mee aan de ludieke actie, onder andere De Kleine Komedie, het Amsterdam Museum en uitvaartmuseum Tot Zover, waar de zaal werd omgetoverd tot yogastudio.

Burgemeester Halsema liet dinsdagavond weten de actie niet te gedogen en dat deelnemers van de actie handhavers konden verwachten. "Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad. Nu dat fundament al zo lang is weggevallen, begrijpen wij uw teleurstelling en ook de financiële noodzaak voor perspectief", schreef Halsema in een brief aan de sector. Maar, de coronamaatregelen zijn er volgens haar niet voor niets: "Dit betekent dat u handhaving kunt verwachten indien u uw voornemen doorzet." Wel liet de burgemeester weten dat als de theaters een demonstratie willen organiseren, het stadsbestuur bereid is om dat te faciliteren.

Veel van de deelnemers besloten om toch de deuren te openen. Het Concertgebouw kreeg vanochtend een officiële waarschuwing van de gemeente. "Zij kunnen niet anders zeggen dan dat ze moeten handhaven", zegt Reinink. "En toch laten wij een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid zien omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden om nou een keer op te staan en te zeggen: het is nu een keer menens, het is afgelopen, wij vinden dat we open kunnen zodra het ook kan." Ook de Kleine Komedie, de Roode Bioscoop en café de Brakke Grond hebben vandaag een waarschuwing gekregen. Bij een derde overtreding zou een instelling moeten sluiten, of krijgt het in een zeldzaam geval een boete.