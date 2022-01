Voorbereidende werkzaamheden gebouw 'Fibonacci' volop bezig: "Angst voor gentrificatie"

Op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan in het Oostelijk Havengebied wordt ‘Fibonacci’ gebouwd. Een nieuwbouwpand van bijna 60 meter hoog met maar liefst 18 verdiepingen met betaalbare woningen. De bouw van het Fibonacci gebouw heeft gevolgen voor het verkeer. Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan.

AT5

De makers van het AT5-programma Het Verkeer vragen omgevingsmanager Bas Raateland om meer informatie over de aanleg van het gebouw. "De werkzaamheden bestaan uit het bouwen van een nieuw appartementencomplex in de stad, waarbij er betaalbare huurwoningen worden gebouwd", vertelt Bas. Hij vervolgt: "Het project wordt opgedeeld in meerdere fases, waarbij we nu bezig zijn met het aanbrengen van de heipalen en de funderingspalen. Later wordt de hoogbouw geplaatst en gaan we de weg omleggen zodat er meer ruimte vrijkomt voor de werkzaamheden."

Artist impressions van het project Fibonacci

De meningen over de komst van het gebouw zijn verdeeld. Een voorbijgaande fietser ziet vooral op tegen de drukte: "De komst van het gebouw, liever niet eigenlijk, maar we hebben het niet tegen kunnen houden. De verwachting is wel dat het wat drukker gaat worden." Een andere voorbijganger staat ook niet bepaald te springen om de komst van het gebouw. "Ik vind het wel een beetje dicht op de straat. Dat is niet zo prettig. Veel lawaai en verkeer voor de bewoners. Er stond op de plek van het gebouw een mooie oude boerderij waar je eieren kon kopen", vertelt hij.

Een andere voorbijganger is positiever over de komst van het gebouw. "Ik vind het wel goed dat er nieuwe woningen komen. Ik woon hier om de hoek. Ik hoop echter niet dat het niet te veel gentrificatie in de hand gaat werken. Ik weet niet of het sociale huurwoningen of koopwoningen zijn." Volgens omgevingsmanager Raateland hoeft ze zich geen zorgen te maken over gentrificatie omdat de woningen speciaal gebouwd worden voor sociale huur en midden inkomens.

Gevolgen verkeer Er zijn gevolgen voor het fiets en autoverkeer op de Panamalaan. Het fietspad langs het bouwterrein aan de Panamalaan en Cruquiuskade vertelt Bas. "Het fietspad langs het bouwterrein aan de Panamalaan en Cruquiuskade is afgesloten om meer ruimte te creëren voor de werkzaamheden. Dat heeft als consequentie dat het fietsverkeer moet omrijden maar dat doen ze helaas niet. Daarom hebben we nu samen met de gemeente samen besloten om het fietspad aan de Oostzijde van de Panamalaan te verbreden zodat het fietsverkeer een doorgang kan vinden. Voor het autoverkeer gaan we de rijbaan omleggen. Dit wordt in de nacht gedaan zodat het autoverkeer er zo min mogelijk last van heeft." Het gebouw wordt naar verwachting eind januari 2024 opgeleverd.