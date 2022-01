Omwonenden beschoten woning in Noord eisen actie van gemeente: "Dit is doodeng"

Een woning op de Oossaander Hoop in Noord is vannacht voor de tweede keer in één week beschoten. De bewoners van de woonwijk Kadoelen zijn geschrokken en willen dat de gemeente ingrijpt. "Met een politiepost de komende tijd, alleen al om af te schrikken."

De woning werd rond half drie vannacht beschoten. Er ging een kogel door het raam. Vier dagen ervoor is het raam ernaast ook getroffen door kogels. Niemand is gewond geraakt.

Kinderen

Op de Oossaander Hoop wonen voornamelijk gezinnen. Dat maakt het nog enger, vindt een buurtbewoner. "We hebben in de straat drie huizen zonder kinderen. In de rest wonen één of meer kinderen. Het is doodeng voor iedereen." Een andere buurtbewoner voelt zich niet meer op zijn gemak in de straat. "Het is een leuke buurt, er is bijna nooit iets aan de hand. Maar dat dit nu in je eigen straat gebeurt, dan komt het echt dichtbij."

Politiepost

"De gemeente en de politie moeten ingrijpen. Klaar." Dat zegt een omwonende. Het liefst wil hij een politiepost in de straat, "al is het alleen om af te schrikken."

De gemeente kon nog niets zeggen over de eventueel te nemen maatregelen. De politie onderzoekt de schietincidenten.