Politie rukt uit voor gewapende overval op snackbar, maar blijkt voor filmopnames te zijn

Om 20.51 kreeg de politie een melding dat er een gewapende overval zou zijn op een snackbar in de Warmoesstraat. Met verschillende eenheden kwam de politie ter plaatste, toen bleek dat de overval in scène was gezet voor een onaangemelde filmopname.

AT5 / Luuk Koenen

Gevaarlijk 'Een opvallende cases', zo noemt een woordvoerder van de politie het. Nadat een aantal mensen de politie had gebeld en deze enkele minuten later arriveerde, vond de politie de camera die de 'overval' filmde toch wel opvallend. "We wisten niet dat het geen echte overval was, omdat de filmopnames niet waren aangemeld. Toen we hierachter kwamen, zijn we er natuurlijk anders mee omgegaan", laat de woordvoerder weten. "Maar het kan voor aardig gevaarlijke situaties zorgen."

Quote "Het kan voor aardig gevaarlijke situaties zorgen" woordvoerder politie

Groots uitrukken De politie rukt voor overvallen groots uit, omdat verdachten meestal vluchten en de politie dan de omgeving moet afzoeken. Er is nu niemand gewond geraakt, maar: "Het is goed om te beseffen dat we deze meldingen heel serieus nemen. We gaan er natuurlijk op af als een echte overval. Vergeet dus nooit om filmopnames aan te melden."