Fietsers onderuit door verraderlijke gladheid

De gladheid heeft er vanmorgen voor gezorgd dat meerdere fietsers onderuit gingen. Het was onder meer raak op het fietspad bij de Gooiseweg in Zuidoost.

De gemeente zette handhavers in om fietsers en scooterrijders te waarschuwen. Volgens een omstander zijn er tientallen fietsers gevallen.

Ook in het Rembrandtpark zouden veel valpartijen hebben plaatsgevonden. "Er zijn stukjes 'afgezet' met boomstammen om fietsers te waarschuwen maar vooral op de bruggen gaat het nog mis", liet een fietser weten.

Vanwege de gladheid had het KNMI code geel afgegeven. Er waren vanochtend strooiwagens actief om onder meer de snelwegen te strooien. Op de wegen in de stad was vannacht vanaf 1.30 uur gestrooid, schreef de gemeente op Twitter.

In de loop van de ochtend werd het minder glad.