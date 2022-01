Ook Melkweg omzeilt coronaregels: open als buurthuis

Poppodium Melkweg wil dit weekend openen als buurthuis. Er is plek voor honderd bezoekers die bijvoorbeeld kunnen luisteren naar muziek.

Volgens de huidige coronaregels mogen buurthuizen bezoekers ontvangen. "Er zullen dj's zijn met chille beats en tafels vol bordspellen", schrijft de Melkweg. "We gaan films kijken met de oprichters van SMIB en 30 Seconds spelen met Défano Holwijn van o.a. FC Avondklok."

De bezoekers zullen wel een zitplaats krijgen, op anderhalve meter afstand van elkaar moeten zitten en een mondkapje dragen. Het laten zien van de coronapas is niet nodig omdat dat in buurthuizen ook niet hoeft.

Eerder deze week omzeilden het Concertgebouw en de Kleine Komedie de coronaregels door open te gaan als kapsalon. Zij kregen daarvoor een waarschuwing van de gemeente. Mede-initiatiefnemer Diederik Ebbinge liet via Twitter weten dat hij blij was dat het daarbij gebleven was.