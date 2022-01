Eerste agenten met stroomstootwapen de straat op

Voordat het stroomstootwapen gebruikt mag worden moet er drie dagen mee getraind worden. In heel Nederland zullen 17.000 agenten het wapen dragen. Het zit in een holster kruislings op de bovenbeen, zodat agenten niet per ongeluk het verkeerde wapen grijpen.

Tot eind vorig jaar was het stroomstootwapen alleen in gebruik bij de arrestatieteams. Wel vonden er een aantal proeven plaats, onder meer in Rotterdam. Hieronder is te zien hoe het daar gebruikt werkt: