Verdachte opgepakt voor moord op Rosleny Magdalena

De politie heeft woensdag een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena. De vrouw werd in 2016 doodgeschoten in Zuidoost.

Dat gebeurde nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. De politie vroeg de afgelopen jaren meerdere keren om informatie over de moord, onder meer in het AT5-programma Bureau 020 en Opsporing Verzocht.

Magdalena werd op een brug bij de straat Maldenhof doodgeschoten. Tot nu toe was er nog geen verdachte opgepakt voor de moord.

In 2019 dook misdaadjournalist Peter R. de Vries in de zaak. "Een moeder die even haar kind naar school brengt en dan zomaar wordt doodgeknald, dat tart toch je werkelijkheidsbesef", zei de misdaadjournalist toen.

De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen. De politie wil daarom op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen doen over het onderzoek.