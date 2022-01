Madame Tussauds haalt wassen beeld van Marco Borsato weg

Dat zegt een woordvoerder van het museum tegen Looopings.nl. Gisteravond kwamen in het Youtube-programma Boos jonge vrouwen aan het woord die zeiden dat ze langdurig en ongewenst waren betast door de zanger.

"De signalen en de maatschappelijke impact hiervan geven ons aanleiding op dit moment zijn beeld uit onze collectie te halen afwachtende van de uitkomst van zijn onderzoek", meldt de woordvoerder aan de site. "Hij is tot die tijd niet voor het publiek te zien."

Rapper Ali B., tegen wie aangifte is gedaan vanwege verkrachting, stond in het verleden in Madame Tussauds, maar dat is inmiddels al jaren niet meer zo.

