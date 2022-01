Tijdelijke regeling om woningen minder duur te kunnen verkopen

Het gaat om een korting van 10 procent op de grondprijs voor alle betaalbare woningen in transformatieprojecten, dat zijn projecten waar bestaande panden worden omgebouwd tot een woning. Projecten komen in aanmerking met de bouw van minimaal betaalbare woningen.

Bestaande panden

De gemeente hoopt met de korting ontwikkelaars te stimuleren sneller aan het ombouwen van bestaande panden te gaan denken, omdat bouwgrond in de stad steeds schaarser is.

"In sommige gevallen is het bij transformatie lastig om het project rond te krijgen, bijvoorbeeld vanwege de hoge bouwkosten of de waarde van het bestaande pand", aldus de gemeente. Om te voorkomen dat de projecten hierdoor vertraging oplopen of helemaal niet doorgaan, wordt de tijdelijke korting ingesteld.

"Met deze regelingen willen we ervoor zorgen dat de hoge bouwcijfers van de afgelopen acht jaar langer worden doorgezet. Met deze tijdelijke financiële regeling stimuleren we de bouw van extra sociale huurwoningen en middeldure huur en middeldure koopwoningen", laat wethouder Wonen Jakob Wedemeijer weten.