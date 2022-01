Nog twee vrouwen melden seksueel overschrijdend gedrag van Manuel Broekman

Hoogeboom zegt geen reden te zien om te twijfelen aan de verhalen van de slachtoffers. Over de precieze aard wil ze verder niks kwijt, omdat het een mogelijke zaak zou kúnnen schaden. "Het gaat in ieder geval over seksueel overschrijdend gedrag."

"Zij hadden het over seksueel overschrijdend gedrag", vertelt Raadsvrouw van het vermeende slachtoffer tegen NH Nieuws. Één vrouw kwam eerder deze week bij haar terecht via de barvrouw, de ander meldde zich vanmorgen eerst bij NH Nieuws, die haar heeft doorverwezen naar advocate Hoogeboom, die contact opnam.

Dit vertelt advocaat van het vermeende slachtoffer Nicole Hoogeboom. Zij noemde dit ook in de Amsterdamse rechtbank vandaag. Daar moest acteur Manuel Broekman voorkomen, omdat het openbaar ministerie (OM) hem verdenkt van aanranding in een bar in De Pijp in de zomer van 2020. Lees hier de strafeis .

Het zou gaan om gepleegde feiten vóór juli van 2020, de nacht waar het vandaag in de rechtszaal over ging. De vrouwen hebben zich nog niet gemeld bij de politie. "Zij hebben deze week gezien (berichtgeving over Broekman en The Voice, red.) wat er allemaal bij komt kijken: heel veel aandacht in de media, een zitting. Zij beraden zich nu of ze alsnog aangifte willen doen."

De advocaat van Broekman ziet de laatste meldingen los van het huidige onderzoek naar de nacht van 4 juli 2020.

Nacht in de cocktailbar

Over die nacht in een cocktailbar in De Pijp zegt de acteur zich niets van een aanranding te herinneren: hij ontkent de aantijgingen. Dit stelde zijn advocaat Simeon Burmeister namens de acteur. Hij was namelijk zelf niet aanwezig, omdat hij vond dat door de ontstane mediastorm over de zaak hij 'zich niet meer kon verdedigen'.

"Hij erkent wel dat hij in die bar is geweest. En dat hij wat heeft gedronken", aldus Burmeister, die namens Broekman een brief voorlas met daarin onder meer: "Ik ben hiervan geschrokken. Er wordt mij al 17 jaar gevraagd om op de foto te gaan. Ik heb tijdens zo'n moment nooit iemand aangerand."

De advocaat wil vrijspraak, omdat hij enkel de lezing van het vermeende slachtoffer niet overtuigend vindt. Het Openbaar Ministerie acht de aanranding bij de wel vrouw bewezen, mede omdat de manager van de barvrouw ook heeft verklaard over die avond.

Daarin staat dat hij de barvrouw van destijds twintig aangedaan aantrof in de kroeg en zij direct tegen hem heeft gezegd wat er is gebeurd. "Hij nam haar ook direct serieus", aldus de officier.

Daarnaast heeft de vrouw traumatherapie gehad. En dus kwam hij tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast acht hij een schadevergoeding van 2.000 redelijk, omdat het slachtoffer in therapie zou zijn gegaan door wat haar is aangedaan die nacht.

Op 4 februari doet de rechter uitspraak. Later vanavond bij NH Nieuws nog een reactie op camera van de advocaat van Broekman en meer over de brief die de vrouw vandaag voorlas.