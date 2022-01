Jong Ajax krijgt bezoek op training van Christian Eriksen

Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens Verweij was Eriksen de afgelopen week was hij een aantal dagen bij Fysiomed in Amsterdam en verzocht hij zijn oude club Ajax een dag te mogen meetrainen. Eriksen werd tijdens het afgelopen EK getroffen door een hartstilstand, maar is inmiddels weer topfit.

Wiens Ajax hart sneller begint te kloppen bij het idee van een terugkeer van de Deense middenvelder, moet helaas teleurgesteld worden. Zijn terugkeer was voorlopig eenmalig en lijkt hij zijn zinnen op Engeland te hebben gezet. "Christian wil naar de Premier League en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren", laat zijn zaakwaarnemer aan de krant weten.