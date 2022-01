Barvrouw die BN'er Manuel Broekman beschuldigt van aanranding: "Een stuk van mezelf krijg ik nooit terug"

De barvrouw die zegt in de zomer van 2020 tot drie keer door Manuel Broekman te zijn vastgegrepen bij haar borsten, billen en vagina las gisteren een brief aan hem voor. De Amsterdamse acteur was zelf niet aanwezig, maar het OM eiste een taak- en voorwaardelijke celstraf . "Je hebt me aangerand op plekken waar tot dan toe alleen mensen mochten komen waar ik van hield."

Inmiddels is bekend dat twee andere vrouwen zich deze week hebben gemeld bij de advocaat van het vermeende slachtoffer. Ook zij zouden te maken hebben gehad met seksueel overschrijdend gedrag van Broekman.

Marieke begint de brief: 'Manuel. Hoe is het met je? Jij kunt je mij waarschijnlijk niet meer herinneren. Ik jou wel, helaas. Sinds 4 juli 2020 ben je vrijwel niet meer weggeweest uit mijn gedachten'

Het is de zomerse nacht van 4 juli in de bruisende Amsterdamse wijk De Pijp. De dan 20-jarige Marieke (voor de leesbaarheid noemen we haar zo. Dit is niet haar echte naam) werkt achter de bar van Vice Versa aan de Ceintuurbaan. Ze is opgegroeid in Wormer, maar woont dan al een tijdje in de hoofdstad.

'Zullen we samen op de foto?'

"We moesten al de hele avond mensen van het terras wegsturen omdat ze er met eigen drank gingen zitten", vertelt ze daarover aan NH Nieuws. Broekman komt volgens haar rond 01.30 uur, nadat hij bij een galerie was geweest, nog even afteren. "Hij was onder invloed. Mijn manager kent 'm en zei tegen mij: maak effe een lekkere cocktail voor Manuel!"

'Vanaf toen, ben ik iemand anders. Ik ben niet meer ´heel´, want jij hebt met jouw acties een stukje van mij kapot gemaakt. Een stukje dat ik nooit meer terug zal krijgen'

Marieke had de Amsterdamse acteur nog nooit in het echt gezien, maar herkende hem natuurlijk wel van films en series. "Ik dacht, tuurlijk, waarom niet." Ze vraagt Broekman van achter de bar wat hij wil drinken. "Maakt niet uit. Jouw specialiteit", reageert hij.

Ze gaat aan het werk, serveert het drankje en haar barkunsten vallen blijkbaar in de smaak. "Hij nam een slokje vond het erg lekker. Hij wilde met me op de foto. Prima, dan gaan we toch lekker op de foto."

Op de hoek van de bar staan ze dan naast elkaar. Daar gebeurt het volgens Marieke, die het, anderhalf jaar later, nog te pijnlijk vindt om uit te spreken. Broekman zou haar opgeknoopte blouse hebben vastgepakt en daarna haar borsten, billen en kruis voelen en vastgrijpen. Eerst één keer.