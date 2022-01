Politie beëindigt groot illegaal feest in politiebureau in aanbouw: "Het was een ravage"

De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een groot illegaal feest op een opmerkelijke locatie: een politiebureau in aanbouw in Zeeburg. Bij het feest waren zo'n 300 mensen aanwezig, laat een woordvoerder van de politie weten. De politie heeft ook op andere plekken de stad meerdere illegale feesten beëindigd.

Rond 01.00 uur krijgt de politie een tip binnen over een mogelijk feest aan de Atje Keulen-Deelstrastraat in Zeeburg. Als de agenten aankomen zien ze meerdere mensen over de hekken klimmen van een politiebureau in aanbouw. Vervolgens zien ze dat er binnen in het pand een groot feest gaande is. "Het pand stond praktisch vol", vertelt een woordvoerder van de politie.

Bij het beëindigen van het feest zijn twee aanhoudingen verricht. Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer en een 20-jarige Amsterdammer. De geluidsinstallatie die bij het feest is gebruikt is in beslag genomen.