Start vaccinatie van kinderen in de RAI: "Spannend, want het kan een beetje pijn doen"

De GGD hoopt dat, ondanks het feit dat kinderen over het algemeen niet erg ziek worden van het virus, veel kinderen naar de RAI komen om een prik te halen. Of dat lukt is nog maar de vraag, want eerder deze week werd bekend dat ongeveer vier op de tien ouders niet van plan is om hun kind te laten vaccineren. GGD-arts Astrid Nielen benadrukt dat ze die ouders niet per se 'over de streep wil trekken'. "De vaccinaties zijn echt volstrekt vrijwillig. Wat we ook merken is dat ouders van kinderen die al corona hebben gehad, hun kind niet laten vaccineren. Want als hun kind al corona heeft gehad, is het al beschermd tegen een ernstige ziekte door een corona-infectie."

Gezelliger

Voor het vaccineren van kinderen heeft de GGD de werkwijze iets aangepast. Zo is de de priklocatie wat gezelliger gemaakt voor de kinderen, zodat die het wat minder eng vinden. "We hebben ook iets meer tijd genomen voor deze afspraken", vertelt Nielen. "Het belangrijkste verschil is dat dit een ander vaccin is. We hebben in onze mengkamer een aparte plek waar dit vaccin wordt klaargemaakt."