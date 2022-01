Randell wil met zijn eigen ervaring tienergeweld terugdringen

De eerste drie weken van dit jaar kreeg de stad al zeker vijf keer te maken met een ernstig misdrijf waarbij minderjarigen zijn aangehouden. Ook neemt het aantal steekpartijen met jeugdige verdachten de laatste jaren fors toe. Credible messenger Randell Thorpe groeide op in Zuidoost en probeert nu vanuit zijn eigen ervaring jongeren uit de criminaliteit te houden.

Randell groeide op in Gein. Mede dankzij zijn moeder belandde hijzelf niet in de criminaliteit, maar een deel van zijn vrienden wel. "Ik heb vrienden verloren, onder andere vrienden die in de criminaliteit zaten. Vrienden die zelfmoord pleegden omdat ze simpelweg geen uitweg meer zagen."

Om het tij te keren zet burgemeester Femke Halsema onder andere in op credible messengers; jongerenwerkers die vanuit hun eigen ervaring tieners op het juiste pad proberen te krijgen en te houden. Sinds augustus maakt hij deel uit van een netwerk van ervaringsdeskundigen en professionals die de straat op gaan om met jongeren in contact te komen.

Hij denkt dat de pandemie de situatie voor veel gezinnen heeft verergerd. Door het wegvallen van werk van ouders komen die gezinnen in nog grotere problemen, waardoor de kinderen in die gezinnen volgens hem in een hoek worden gedrukt. Hij vermoedt dat het oplaaiende geweld onder tieners daar dan ook mee te maken heeft.