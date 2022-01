'Vandalen coronarellen ontlopen betaling schadevergoeding door fout justitie'

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Volgens RTL moesten 37 daders van de rechter 16.000 euro storten in een schadefonds voor het vernielen van straatmeubilair en politieauto's in de stad. Voormalig minister Ferd Grapperhaus beloofde dat die schade tot de laatste cent zou worden verhaald op de daders, maar daar is niets van terechtgekomen. Deels omdat er in een groot deel van de rechtszaken geen schadevergoeding is opgelegd, maar ook omdat er geen fonds is opgericht. Dit is door 'wettelijke drempels' nooit gebeurd.

Bij de demonstratie, die illegaal was, liep het volledig uit de hand. De politie en ME gebruikten waterkanonnen om het gebied te ontruimen en er werd geweld gebruikt. Er werden meer dan honderd aanhoudingen verricht.